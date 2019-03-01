اقتصادي: شُح السيولة أدى لارتفاع أسعار السلع والخدمات

طالب أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم، محمد الجاك أحمد، آلية صُناع السوق، بوضع تدابير وسياسات عاجلة ترتكز على أسعار صرف العملات الأجنبية السائدة في السوق.

وأشار الجاك، إلى وجود تشوهات اقتصادية ساهمت في خلق أسعار غير حقيقية للدولار في الأسواق الموازية، من بينها المضاربة وشُح السيولة في المصارف والصرافات الآلية، مبيناً أن شُح السيولة ساهم في خلق سعرين للدولار عبر الكاش والشيكات المصرفية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وزيادة نسبة الشيكات المرتدة.

وحث الجاك الآلية للاضطلاع بدورها كاملاً في تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية بصورة يومية، وخاصة الدولار وفقاً لمعطيات السوق.