رئيس الوزراء الهندي يرحب بالطيار الأسير بعد استلامه من باكستان

أعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، عن إعجابه بالطيار الهندي الذي أفرجت عنه باكستان قائلاً إن البلاد فخورة بشجاعته.

وسلمت السلطات الباكستانية الطيار أبهيناندان فارتهامان لدبلوماسيين هنود عند معبر واجاه- أتاري الحدودي بالقرب من مدينة لاهور شرقي باكستان، بعد يومين من إسقاط طائرته في القتال بين الجارتين المسلحتين نووياً، وعبر الطيار إلى الهند سيراً على الأقدام، برفقة جنود باكستانيين ودبلوماسيين هنود.