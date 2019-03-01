والي الجزيرة: القوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية فرضتها ظروف استثنائية

قال والي ولاية الجزيرة الفريق أول ركن علي محمد سالم ان القوانين التي اصدرها رئيس الجمهورية فرضتها ظروف استثنائية، مبيناً أن هذه القوانين جاءت من اجل معالجة الإقتصاد ومحاربة الممارسات الفاسدة.
وأكد سالم في تصريحبحسب (smc) إن قانون الطوارئ سيحد من تهريب العملة والذهب والسلع التموينية التي بسببها ساءت الأوضاع الإقتصادية وهي ايضاً ستعمل على محاربة الجرائم، مشيداً بالقرار الذي فرض قيمة محددة لتداول الذهب والعملة .
ودعا سالم إلى النظر في مسألة تأمين الحدود ووضع مراقبة مكثفة للحد من التهريب إلى دول الجوار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365) .
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