الغيابات تهدد المريخ أمام الأمل

يسكتفي المريخ بالتدريب الذي يجريه مساء غد السبت على ملعبه تأهباً لمواجهة ضيفه الأمل عطبرة عصر بعد غد الأحد في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية عشر لدوري سوداني الممتاز، وسيجد مدربه التونسي يامن الزلفاني نفسه أمام تهديد حقيقي قبل مواجهة الفهود غداً حيث يعاني الفريق من نقص كبير في صفوفه بسبب الإصابات ويفقد خدمات السداسي (صلاح نمر، احمد ادم، محمد الرشيد، ضياء الدين مححجوب، محمدعبدالرحمن وبكري المدينة) حيث تخلفوا عن العودة مع بعثة الفريق من تونس بسبب الإصابات المتفاوتة التي يعانون منها، وبرغم من عدم أهمية المباراة للفريق بعد تأهله لدوري النخبة ولكن جماهيره لا تقبل إلا بالفوز على الأمل غداً.

البخرطوم (أخبار الخليج 365)