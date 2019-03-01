الهلال يرفع التمام لزيسكو تحت إنظار الكادرينال

التاريخ: 01-مارس-2019 فى : رياضة 40 مشاهدة أجرى فريق الهلال في الخامسة من مساء اليوم تدريبه الرئيسي لمواجهة ضيفه زيسكو الزامبي، بعد غد الأحد في الجولة الرابعة لمجموعات الكونفدرالية، وشارك في التدريب الذي جرى على ملعب الجوهرة الزرقاء كل اللاعبين، عدا المصابين، تحت إشراف التونسي نبيل الكوكي وطاقمه المعاون بحضور رئيس النادي أشرف الكاردينال، وجاء التدريب قوياً شهد تألقاً جماعياً للاعبين الذين ظهروا بروح معنوية عالية، وسيؤدي الهلال غداً تدريباً خفيفاً يضع فيه الجهاز الفني آخر اللمسات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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