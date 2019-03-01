إتهامات لعقار بمحاولة عرقلة عودة لاجئ النيل الأزرق لمناطقهم

التاريخ: 01-مارس-2019
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إتهمت قيادات منشقة، مجموعة مالك عقار بمحاولة عرقلة عمليات العودة الطوعية للاجئ النيل الأزرق المتواجدين بالمعسكرات الحدودية بإثيوبيا وجنوب السودان إلى مناطقهم.
وقال عبد الله موسي القيادي المنشق عن المجموعة بحسب (smc) أن منسوبي المجموعة درجوا على التدخل في عمل المنظمات بعدد من المعسكرات للإستيلاء على المواد الإنسانية لصالحهم وعدم وصولها إلى مستحقيها، وذلك بسبب مواقفهم الرافضة لتوجهات المجموعة القبلية والتي قامت باستهداف لاجئي الولاية في جنوب السودان العام الماضي.
وكشف عن محاولة عقار للإلتقاء بمسؤولي المنظمات لإقناعهم بإيجاد فرص لتوطين عدد من منسوبيه في الولايات المتحدة بدعوى أن وجودهم في المعسكرات يتهدده الخطر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365) .
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