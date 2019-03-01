التاريخ: 01-مارس-2019
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قالت هيئة علماء السودان إن حالة الطوارئ التى أعلنها رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير جاءت من اجل مصلحة البلاد وحمايتها من الفوضى، فى وقت اكدت فيه على أن طاعة ولى الأمر واجبة ومخالفة أوامره تعنى الفتنة .
وطالب الشيخ محمد احمد الحسن عضو الهيئة بحسب (smc) الشعب السودانى باحترام قرار الطوارئ طالما انه صدر من سلطة عليا ممثلة فى رئيس الجمهورية ، مؤكداً ان الخروج عن الحاكم سواء بتنظيم مظاهرات أو رفع سلاح مدعاة للفتنة .
ودعا الحسن إلى تضافر الجهود والتمسك بالقيم الدينية واتاحة الفرصة لنظام الحكم الجديد للخروج بالبلاد من ازمتها الحالية .
الخرطوم (أخبار الخليج 365) .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اعلان الطوارئ ..هيئة علماء السودان: الخروج على أوامر الحاكم فتنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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