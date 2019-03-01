هارون يعد بأن يكون سنداً لمواصلة مشروعات النفير بشمال كردفان

تعهد والي شمال كردفان السابق، أحمد هارون، بأن يكون سنداً ودعماً للولاية لمواصلة مشروعات النفير، والعمل سوياً من أجل تحقيق تطلعات وآمال المواطنين، ورحب بعد عملية التسليم والتسلم للمهام بالوالي المكلف، اللواء الركن المرضي الصديق.

وتقدم هارون بالشكر للوزراء ومعتمدي المحليات، لجهودهم المقدرة والعمل الدءوب في إسناد مشروع نفير نهضة الولاية، وقدم تنويراً عن المتغيرات التي طرأت على الوطن وقرارات رئيس الجمهورية للحفاظ على أمنه واستقراره.

من جانبه أعرب والي الولاية، اللواء الركن المرضي الصديق المرضي،حسب الشروق عن شكره وتقديره لأحمد هارون في التفاني والعمل لخدمة إنسان الولاية وتحقيق التنمية، وتعهد بالمواصلة والاستمرار في مشاريع النهضة، وأعلن تكليف وزراء ومعتمدي الولاية بمواصلة مهامهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .