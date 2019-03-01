غُرفة الصناعة تُرحّب بقرار خفض الدولار الجمركي

أعلن الأمين العام لغرفة الصناعة باتحاد أصحاب العمل، د. عباس علي السيد، الترحيب بقرار خفض الدولار الجمركي والقرارات الاقتصادية الأخيرة الرامية للإصلاح، وتوقع تحسّناً نسبياً في الأوضاع وانفراج بعض العقبات المُعيقة للنشاط التجاري.

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وأكد شروع الحكومة في تنفيذ إجراءات فعلية لمنع المضاربات ما أدى لخفض الدولار، ووصف السعر المتداوَل الفترة السابقة بأنه ليس حقيقياً، وقال حسب صحيفة الصيحة إن الزيادة حدثت نتيجة للمضاربات والممارسات السالبة في الاتجار بالعملات ما يؤثر سلباً على أسعار الصرف. وقال إن الأسعار ارتفعت لمستويات كبيرة، لكنها غير حقيقية بدليل انخفاضها السريع فور القرارات الأخيرة وفرض الطوارئ.

واعتبر السيد أن خفض الدولار الجمركي بنسبة (20%) يعد مؤشرا إيجابياً، ورأى أن خفضه أكثر سيكون أكثر جدوى وسيؤدي لتحقيق الاستقرار المنشود، وأكد أهمية انفراج أزمة الأوراق النقدية لتنشيط العمل التجاري الذي تأثر سلباً بالمشكلات التي واجهت القطاع المصرفي خلال الفترة السابقة، ونوه إلى أن بعض البنوك تمنح مودعيها ما بين (300 – 500) جنيه فقط، ودعا للتوسع في محال البيع المخفض للجمهور لتوفير السلع بأسعار ميسرة للمستهلكين وتمكين الشراء عبر النظام الإلكتروني دون اشتراط السداد بالكاش. وتوقع أن تسهم القرارات الأخيرة في إعادة تصحيح بعض المشكلات التي استمرت لعدم قدرة السياسات السائدة حينها في معالجتها جذريًا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .