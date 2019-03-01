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مبومبو يغيب عن التدريبات الهلال يجري مرانه الرئيس لزيسكو اليوم بملعبه

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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التاريخ: 01-مارس-2019

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واصل الجهاز الفني للهلال بقيادة التونسي نبيل الكوكي في تدريباته أمس، حيث أجرى مرانه الثاني بعد عودته من زامبيا بملعبه في أم درمان بمشاركة جميع اللاعبين، وقدم المدير الفني مُحاضرةً للاعبين عن المرحلة المقبلة، مُطالباً بالجدية والانضباط في كُلِّ المراحل، ومن ثَمّ تَمّ إجراء بعض التّكتيكات الفنية عن طريق تمرير الكرة من اللمسة الواحدة في مثلثات ومربعات، ولم يزد المران عن ساعة واحدة.

وكان الجهازان الفني والإداري قد منحا مهاجم الفريق إدريسا مبومبو راحة عن المران الأول على أن ينتظم تدريجياً في التدريبات المقبلة، وبحسب صحيفة الصيحةفإن مبومبو قد تخلف من العودة الى الخرطوم لمعاودة أسرته، على ان ينتظم في التدريبات السبت.

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هذا وقرر مجلس إدارة نادي الهلال دخول لاعبي الفريق في مُعسكرٍ مُغلقً تأهُّباً لمُباراته المُرتقبة أمام زيسكو الزامبي في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية)، وذلك بعد التدريب الذي سيخوضه الفريق مساء الجمعة بملعب الجوهرة الزرقاء.

هذا وكشف رئيس القطاع الرياضي الطريفي الصديق في تصريحات أن مدرب الأحمال التونسي الفطاسي سيصل خلال الـ (48) ساعة القادمة، وأكّد الطريفي أنّ الفريق طوى صفحة مباراة زيسكو الزامبي في المرحلة الماضية، وأنّ التركيز بات مُنصبَاً على مباراة الأحد المُقبل، ووجّه القطاع الرياضي رسالة إلى جماهير الهلال بالتواجد في الملعب وتشجيع اللاعبين والوقوف معهم بقوةٍ من أجل حسم التأهل للدور القادم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .

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