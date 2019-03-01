حملة للتوعية للتعامُل مع “ثرامس” الشاي المحتوية على “الإسبتوس

التاريخ: 01-مارس-2019 فى : أخبار 195 مشاهدة أطلقت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، حملة توعية للتعامُل السليم مع “ثرامس الشاي” المُحتوية على قِطَع من مادة “الإسبستوس”. وأعلن المدير العام للهيئة، د. عوض محمد أحمد سكراب، في تصريح حسب صحيفة الصيحة ، أن الحملة ستنطلق اعتبارا من يوم “الجمعة” حتى نهاية مارس الجاري، وقال إنها تهدف لتعريف المستهلك بقطع التثبيت وكيفية التعامل الصحيح حال كسر “الثرامس”، وكشف أن المواصفات شرعت في وضع مواصفة خاصة “لثرامس” الشاي تراعي المستجدات العالمية الآمنة في التصنيع. الخرطوم (أخبار الخليج 365) .

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