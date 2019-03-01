السعودية ترسل كميات من التمور للزكاة

سلمت سفارة خادم الحرمين الشريفين بالسودان الأمين العام لديوان الزكاة بالسودان الدكتور محمد عبد الرازق كميات كبيرة من التمور السعودية لتوزيعها عبر الديوان. وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، علي بن حسن جعفر الذي سلم التمور بمقر الديوان إن تسليم هذه الكمية المقدرة يأتي انفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده مواصلة لتقديم يد العون للدول الشقيقة والصديقة وان السودان من اوائل هذه الدول.

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