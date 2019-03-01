البشير يعزي السيسي في ضحايا قطار محطة مصر

وقدم البشير العزاء في ضحايا حادث محطة مصر، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" المصرية في نبأ عاجل.

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره السوداني، الرئيس عمر البشير.

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