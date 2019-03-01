ممتاز يوجّه بتنظيم حركة لاجئي جنوب السودان عبر النيل الأبيض

وجّه وزير ديوان الحكم الاتحادي، حامد ممتاز، والي النيل الأبيض، الفريق ركن أحمد خميس، بالاهتمام بتنظيم حركة لاجئي جنوب السودان باعتبارها ولاية حدودية، بجانب تنظيم حركة المعابر النهرية وتكملة رصف الطرق الرابطة ببقية أنحاء البلاد.

وبحث ممتاز خلال لقائه بمكتبه والي النيل الأبيض المكلف، الفريق ركن أحمد خميس، مجمل الأوضاع بالولاية من مشاريع تنمية ووضع اجتماعي وتعايش بين مكونات المجتمع والحالة الاقتصادية والمشاريع الزراعية .

ودعا ممتاز إلى ضرورة مضاعفة الجهد في الاهتمام بمعاش الناس، وتوفير السلع الضرورية وتذليل كافة المعوقات والعمل على استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية والمجتمعية، والاهتمام بمشاريع زيادة الإنتاج والإنتاجية، ذاكراً أن هذه الولاية زراعية في المقام الأول ولا بد من الاهتمام بتوفير الوقود لموسم الحصاد القادم .

من جانبه أشار خميس لمناقشة بعض الترتيبات الإدارية وتحريك مشاريع التنمية المتوقفة، وأنهم أجمعوا على قيام ملتقى جامع لكل مكونات وأطياف الولاية وضرورة التعاون فيما بينهم لاجتياز المرحلة القادمة.