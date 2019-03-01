الجنرال سريلو: نقاتل حكومة جوبا دفاعاً عن النفس

قال رئيس فصيل جبهة الخلاص الوطني في جنوب السودان الجنرال توماس سريلو سواكا، إن قواته تقاتل في حالة الدفاع عن النفس في إقليم الاستوائية، متهماً الجيش الحكومي بشن هجمات بشكل متواصل على معاقلهم في عدد من المناطق.

وأشار سريلو إلى أنهم سيدافعون عن أنفسهم إذا هاجمتهم القوات الحكومية وتعهد بالمضي قدماً في الحرب ضد حكومة الرئيس سلفاكير.