الجنرال سريلو: نقاتل حكومة جوبا دفاعاً عن النفس

قال رئيس فصيل جبهة الخلاص الوطني في جنوب السودان الجنرال توماس سريلو سواكا، إن قواته تقاتل في حالة الدفاع عن النفس في إقليم الاستوائية، متهماً الجيش الحكومي بشن هجمات بشكل متواصل على معاقلهم في عدد من المناطق.
وأشار سريلو إلى أنهم سيدافعون عن أنفسهم إذا هاجمتهم القوات الحكومية وتعهد بالمضي قدماً في الحرب ضد حكومة الرئيس سلفاكير.
وقال "أريد أن أقول لشعب جنوب السودان إن قواتنا لم تهاجم قوات الحكومة أبداً. الحكومة هي التي تشن الهجمات على مواقعنا حتى تجبرنا على توقيع اتفاق السلام".
وأضاف سريلو في حوار مع راديو "تمازج" "لن نستسلم أبداً وسيقاوم شعبنا هذا النظام، وسندافع عن أنفسنا وحقوق شعبنا في جنوب السودان حتى نجد حلاً لمشاكلنا ونعيد بناء بلدنا ونصالح شعبنا".
وشهدت الأيام الأخيرة معارك ضارية بين القوات الحكومية والقوات الموالية للجنرال توماس سيريلو في ولايتي نهر ياي وأمادي، مما أدى إلى نزوح العديد من المواطنين.
ونبه الجنرال إلى أنه التقى، الإثنين، المبعوث الخاص للإيقاد بجنوب السودان إسماعيل وايس في دولة إثيوبيا، حيث تمت مناقشة المسائل المتعلقة بالسلام والعنف في البلاد.
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