مصادر عراقية: وصول 21 طفلاً إيزيديًا كانوا مختطفين بسوريا

أفادت مصادر محلية بمحافظة نينوى العراقية، اليوم/الجمعة/، بوصول 21 طفلاً إيزيديًا من سوريا، اختطفهم تنظيم "داعش" الإرهابي من العراق عام 2014.

وقالت المصادر - وفقًا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية - إن 21 طفلاً إيزيديًا، بينهم 3 فتيات، وصلوا إلى مركز قضاء سنجار بمحافظة نينوى، قادمين من سوريا، بعد أن قضوا أكثر من 4 سنوات بسجون تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكانت وسائل إعلام إيزيدية قالت، في وقت سابق، إن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من تحرير الأطفال الإيزيديين من منطقة الباغوز آخر معاقل تنظيم داعش.

وبحسب مديرية الشؤون الإيزيدية في وزارة الأوقاف، بإقليم كردستان، لا يزال هناك أكثر من 3 آلاف مختطف إيزيدي لدى التنظيم الإرهابي.