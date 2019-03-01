الطيران العماني: الرحلات إلى باكستان ستسير وفق الجداول المحددة

أعلن مصدر مسؤول في الطيران العماني، أن الرحلات المتجه إلى باكستان ستسير وفق الجداول المحددة لها، ابتداء من اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن المسؤول قوله إن الرحلات إلى كل من إسلام آباد وكراتشي في باكستان ستسير وفق الأوقات المجدولة ابتداء من اليوم، بعد أن علق الطيران العماني رحلاته الأربع إلى باكستان نتيجة للتوترات التي تشهدها المنطقة.

وكانت هيئة الطيران المدني الباكستانية أعلنت، في وقت سابق اليوم، إعادة فتح المجال الجوي لها ولكن تحت قيود، وذلك عقب انقضاء فترة الإشعار الصادر إلى الطيارين، بعد أن تم تعليقها في أعقاب التوترات على الحدود بين باكستان والهند.

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يشار إلى أن التوتر تصاعد بين الهند وباكستان بعد تفجير انتحاري شهده إقليم "كشمير" المتنازع عليه في 14 فبراير الجاري وقتل فيه 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة تتمركز في باكستان .. وألقت نيودلهي باللوم على إسلام أباد التي نفت أي دور لها في الهجوم.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، ويتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".