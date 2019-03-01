إصابة 17 مواطنًا فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أصيب 17 مواطنًا فلسطينيًا بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة اليوم الجمعة. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال استهدفت ثلاثة مسعفين وصحفي بقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر. وقالت مصادر طبية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعة من الفتية والشبان شرق منطقة ملكة شرق مدينة غزة، ما أدى لإصابة 17 منهم بالرصاص الحي، حيث وصفت جروحهم بالمتوسطة، وعدد آخر بالاختناق.

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