الرئيس البيلاروسي يعلن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية 2020

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الذي يرأس البلاد منذ عام 1994، اعتزامه الترشح لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2020.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الجمعة، عن لوكاشينكو قوله، إنه من غير الممكن ألا أترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل الحالة الراهنة للبلاد، موضحًا أن قرار الترشح لولاية خامسة جاء حتى لا يتم اتهامه بأنه ترك البلاد في لحظة عصيبة.
وأكد الرئيس البيلاروسي أنه لا يخطط لخوض حملة انتخابية، لأن الجميع في بلاده يعرفه كونه يعمل في منصب الرئيس منذ مدة طويلة، مشيرًا إلى أنه لا ينوي الاحتفاظ بالسلطة أو تسليمها لأبنائه.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس لوكاشينكو حصل على أكثر من 83 بالمائة من أصوات الناخبين في انتخابات 2015، مقابل 4.42 في المائة حصدتها أقوى منافسيه تاتيانا كوروتكيفيتش.
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