تعليق وزير الخارجية الإيراني بعد العدول عن استقالته

أطلق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، أول تغريده له على تويتر منذ العدول عن استقالته التي تقدم بها في يوم 26 فبراير.

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدرك الآن أن العروض الصاخبة والتقاط الصور وتغيير المواقف لا يصلح مع الدبلوماسية الجادة".