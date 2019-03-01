منظمة "الفاو" تُقيِّم نظام الرقابة على الأغذية في السودان

قال ممثل وزارة الزراعة والغابات، الأمين حسن الأمين، إن السودان من أكثر الدول استفادة من إدارة الرقابة الأممية على الأغذية، وأكد خلال ورشة "تقييم نظام الرقابة على الأغذية في السودان"، أهمية سلامة الأغذية لصالح الصادرات الوطنية.
ونظمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" بالتعاون مع وزارة الزراعة والغابات، ورشة "تقييم نظام الرقابة على الأغذية في السودان".
وقال ممثل منظمة الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة بالسودان، أبا غانا أحمدو، إن "الفاو" عملت على تطوير أداة لتقييم نظم الرقابة الغذائية وتحديد الأولويات من أجل سلامة الأغذية، وأوضح أن المنظمة بصدد صياغة مسودة لضوابط الرقابة الغذائية من الإنتاج الأولي والمعالجة والمبيعات إلى الاستهلاك، مبيناً أن "الفاو" تركز على الإنتاج لمعرفة تأثير المبيدات والكيماويات على سلامة الأغذية، وقال إن السودان يعتبر من أكثر الدول المعنية بتطبيق إدارة الرقابة على الغذاء.
من جانبه قال صابر منصور من مكتب "الفاو" بالقاهرة، إن المبادرة العربية لسلامة الأغذية وتسهيل التجارة، مشيراً إلى أنها مشروع إقليمي من خمس مبادرات، وقال إن نظام الرقابة على الأغذية يعمل على حماية الصحة العامة والحد من المخاطر والإصابة بالأمراض، بجانب حماية المستهلك والمساهمة في تطوير الاقتصاد.
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