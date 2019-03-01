منظمة "الفاو" تُقيِّم نظام الرقابة على الأغذية في السودان

قال ممثل وزارة الزراعة والغابات، الأمين حسن الأمين، إن السودان من أكثر الدول استفادة من إدارة الرقابة الأممية على الأغذية، وأكد خلال ورشة "تقييم نظام الرقابة على الأغذية في السودان"، أهمية سلامة الأغذية لصالح الصادرات الوطنية.

ونظمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" بالتعاون مع وزارة الزراعة والغابات، ورشة "تقييم نظام الرقابة على الأغذية في السودان".