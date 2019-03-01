التخبط يسيطر على زيسكو قبل موقعة الهلال

كشف فريق زيسكو يوناتيد الزامبي، عن تخبط شديد حول توقيت ومكان خوض مران الفريق، قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال، الأحد المقبل، بمدينة أم درمان، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيطر التخبط على تدريبات الفريق الزامبي، ليومي الخميس والجمعة، عقب الوصول إلى الخرطوم، صباح اليوم، من أجل تحديد ملعب مناسب لخوض مران الفريق، من أجل العودة إلى الديار بنتيجة إيجابية، في ظل الصراع المحموح على تذكرتي التأهل عن الجولة الرابعة.

وكان وفد مكون من 3 أفراد، سبق وصول بعثة الفريق الزامبي إلى السودان بيومين، وقام باستكشاف الملاعب الرديفة للتدريب بالتنسيق مع نادي الهلال، واختار ملعب دار الرياضة بأم درمان، لخوض المران في الثامنة مساء اليوم الخميس، بالتوقيت المحلي.

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لكن المدير الفني لزيسكو جورج لواندامينا، طالب نادي الهلال، بالتدريب في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف النهار، معتبرًا أن التدريب بعد الثامنة مساءً، يعد وقتًا متأخرًا، قبل أن يغير رأيه لاحقًا ليرفض ملعب دار الرياضة أيضًا.

واضطر نادي الهلال عن طريق مرافقي النادي الزامبي، إلى الرضوخ لطلب المدرب، وبحثوا عن ملعب رديف آخر، ليقع الاختيار على ملعب أكاديمية الدراسات الإستراتيجية والأمنية العليا جنوب شرق الخرطوم، وخاض الضيوف الحصة التدريبية، في السادسة مساء اليوم الخميس، بالملعب الجديد.

ويحتل زيسكو المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف فقط أمام الأزرق السوداني، فيما يقبع على صدارة الترتيب فريق نكانا الزامبي برصيد 6 نقاط.