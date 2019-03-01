رئيس الجمهورية يعزي الرئيس الصومالي في ضحايا الانفجار بالعاصمة مقديشو

أجري السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو معزيا في ضحايا حادث انفجار السيارة المفخخة بالعاصمة الصومالية مقديشو الذي أدي إلى مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.
وعبر رئيس الجمهورية خلال الاتصال الهاتفي عن تعازي السودان حكومة وشعبا في ضحايا الحادث سائلا الله القبول للشهداء وعاجل الشفاء للجرحى.
من جانبه أعرب الرئيس الصومالي عن شكره وتقديره للسيد رئيس الجمهورية علي تعازيه للشعب الصومالي متمنيا دوام التقدم والازدهار للبلدين الشقيقين.
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