سوريا الديموقراطية تعلن بدء معركتها الأخيرة في الباجوز ضد داعش

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، عبر حسابها على موقع التدوين القصير "تويتر"، بدء معركتها الأخيرة لتطهير آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي في الباجوز. وتقود قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف فصائل كردية وعربية، منذ 10سبتمبر هجوماً بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، لطرد "داعش" من شرق دير الزور. وتقلصت مناطق سيطرة التنظيم تدريجياً إلى بقعة صغيرة عند أطراف الباجوز المحاذية للحدود العراقية.

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