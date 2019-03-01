نجم الهلال السابق: حضور التمارين في السابق فقط كان أكثر من متابعة المباريات حالياً

رأى كابتن الهلال الدولي السابق محمد حمدان ان ضعف الأهتمام بالدورى المحلي يرجع لضعف المستوى العام للكرة السودانية خلال السنوات الأخيرة.

وقال حمدان خلال استضافته فى برنامج ( مساء جديد) على قناة النيل الأزرق ان الأهتمام الجماهيرى بمباريات فريقى القمة ضعف كثيرا بعكس الماضى.

وأبان حمدان ان التمارين الختامية للمباريات الهامة فى الماضى كان يحضرها حوالى 20 ألف متفرج ويتضاعف العدد فى المباريات أما الآن فأنه يلاحظ أن المباريات الخاصة بالمنافسات الأفريقية تحظى بحضور عادى ،أما مباريات الدورى الممتاز فحدث ولاحرج.



وأوضح محمد حمدان أن الأندية خلال فترته بالملاعب كانت تحتشد باللاعبين النجوم أصحاب المواهب العالية لذلك كان التنافس ساخنا بين اللاعبين لدخول التشكيلة ،كذلك لم يكن الشطب بهذا العدد الكبير ،لذلك كان هناك ثبات فى التشكيلة وإستقرار بالفريق.



وخص حمدان بالتحية جماهير الهلال العظيمة التى قدمت دروسا عظيمة فى الوفاء وحب الشعار مشيرا الى أن الهلال مجتمع فريد كالأسرة الواحدة تجمعهم علائق وطيدة جدا تقم على المحبة والأحترام .