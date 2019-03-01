فنزويلا تعتزم نقل مكتب شركة النفط الوطنية من لشبونة إلى موسكو

قالت ديلسي رودريجيز، نائبة الرئيس الفنزويلي، اليوم الجمعة، إن الرئيس نيكولاس مادورو أصدر أمرا بنقل مكتب شركة النفط المملوكة للدولة (بي.دي.في.سي.إيه) في لشبونة إلى موسكو، في تحرك شدد على أنه يهدف إلى المساهمة في حماية أصول بلدها.
وبحسب "رويترز"، تدعم موسكو مادورو في مواجهة تحد سياسي من زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في يناير، في خطوة لقيت دعما من معظم الدول الغربية.
وأكدت رودريجيز، التي كانت تشرح قرار نقل مكتب بي.دي.في.سي.إيه في مؤتمر صحفي مشترك في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن أوروبا أظهرت أنها لم تعد قادرة على ضمان سلامة أصول فنزويلا.
وضربت مثالا بإحجام بنك إنجلترا المركزي عن تسليم بعض من احتياطيات بلدها من الذهب المودعة لديه، وقالت إن كراكاس عازمة على توسعة تعاونها مع روسيا.
وأضافت أن نقل مكتب بي.دي.في.سي.إيه ينسجم مع خطط لتوسعة التعاون الفني في استخراج النفط مع شركتي النفط الروسيتين روسنفط وجازبروم.
وقالت رودريجيز: "سنقوم باستثمارات صناعية لإنتاج كل ما نحتاجه في بلدنا بمساعدة روسيا الاتحادية… نحن (فنزويلا وروسيا) شركاء إستراتيجيون".
يأتي قرار نقل المكتب إلى موسكو بعد أن أبلغ مصدر في بنك جازبروم "رويترز"، الشهر الماضي، أن البنك سيجمد حسابات بي.دي.في.سي.إيه وسيوقف التعاملات مع الشركة لتقليل مخاطر وقوعه تحت طائلة عقوبات أمريكية.
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