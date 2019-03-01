نايل يتقدم باستقالته من تدريب مريخ الفاشر

تقدم الكابتن نايل آدم باستقالته من تدريب مريخ الفاشر بصورة مفاجئة. وتضاءلت حظوظ السلاطين في التأهل لدوري النخبة عقب تعادل السلاطين أمام الرابطة كوستي بهدف لكل عصر الخميس لينهي الفريق مشواره في المرحلة الأولى برصيد 17 نقطة. وأصبح في حاجة لتعثر بقية المنافسين لتحديد مصيره سواءً بالتأهل للنخبة أو التحول لدوري الهبوط. وأقر نايل بصعوبة مهمة الفريق في الترشح لدوري النخبة بعد تعادله الاخير أمام الرابطة على ملعبه بالفاشر. وكان مريخ الفاشرتعاقد مع نايل مع انطلاقة الموسم الحالي وحقق الفريق نتائج جيدة تحت إشرافه أبرزها الفوز التاريخي الذي حققه السلاطين على الهلال بهدفين نظيفين لهدف باستاد الهلال بأم درمان.

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