لافروف: موسكو مستعدة للمساهمة في خفض التصعيد بين باكستان والهند

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف هاتفيا مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي تأزم الوضع بين الهند وباكستان، مؤكدا ضرورة التزام جميع الأطراف بمعاهدة محاربة الارهاب.
وقالت الخارجية في بيان: " خلال المحادثة ، تمت مناقشة الوضع في جنوب آسيا على خلفية العلاقات المتوترة بين باكستان والهند. وشدد الجانب الروسي على ضرورة امتثال جميع البلدان لأحكام الاتفاقيات العالمية لمكافحة الإرهاب والتعاون في تنفيذها".
وأضاف البيان أن الجانب الروسي أعرب خلال المكالمة "عن استعداد موسكو للمساهمة في خفض التصعيد وعدم وجود بديل لحل أي خلافات بين إسلام أباد ونيودلهي سوى عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية".
يذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعلن يوم أمس الخميس أن روسيا مستعدة لتقديم ساحة تفاوض للهند وباكستان في حال أبدتا رغبتهما في ذلك.
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