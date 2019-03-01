باكستان تسلم الهند الطيار الأسير بعد الحادثة في سماء كشمير

سلمت اسلام آباد إلى نيودلهي الطيار الهندي أبهيناندان فارتهامان الأسير لدى الجيش الباكستاني بعد الحادثة في سماء كشمير، بحسب بث التلفزيون الهندي.

وتم التسليم مساء اليوم في منطقة حدودية في كشمير.

أظهر مقطع مصور نشرته قناة "إن دي تي في" الهندية ترحيب المسافرين على متن طائرة ركاب متجهة إلى نيودلهي، بالطيار المحتجز الذي يسافر معهم على متن الرحلة.

ويظهر المقطع المصور دخول الطيار الهندي إلى الطائرة وقد تجمع حوله المسافرون الذين بادروا بالتصفيق له والتقاط الصور.