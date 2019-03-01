العراق: القبض على أبرز المشاركين بمجزرة سبايكر

وأضاف البيان، أن "الإرهابي يعد من العناصر الرئيسية التي شاركت بمجزرة سبايكر"، لافتاً إلى أنه "شارك مع أشقائه الارهابيين بالعديد من عمليات الخطف والقتل".
وتابع أن "اشقاءه أحدهم كان أمير في عصابات داعش الارهابية، والاخر مسؤول عن زرع العبوات في تكريت وأحد المشاركين بمجزرة سبايكر، فيما يتواجد شقيقه الثالث حالياً في الباغوز السورية هو من المشاركين بمجزرة سبايكر أيضاً".
ذكر أن تنظيم داعش الإرهابي أعدم المئات من المتدربين والطلبة العسكريين في قاعدة "سبايكر" الواقعة شمال مدينة تكريت عندما فرض سيطرته على هذه المنطقة منتصف يونيو2014، قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة السيطرة عليها.
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