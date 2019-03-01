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تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة.. 4 أسماء جديدة

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ، استقر بشكل نهائي على تشكيلة فريقه التي ستواجه ، مساء غدًا، السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من لكرة القدم.

 

وجاءت تشكيلة الفريق الملكي على النحو التالي :-

 

حراسة المرمى: كورتوا

 

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الدفاع: كارفاخال – فاران – راموس – مارسيلو

 

الوسط: كاسيميرو – مودريتش – سيبايوس

 

الهجوم: جاريث بيل – فينسيوس – بنزيمة

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