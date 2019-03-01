تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة.. 4 أسماء جديدة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد، استقر بشكل نهائي على تشكيلة فريقه التي ستواجه برشلونة، مساء غدًا، السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم. وجاءت تشكيلة الفريق الملكي على النحو التالي :- حراسة المرمى: كورتوا Advertisements الدفاع: كارفاخال – فاران – راموس – مارسيلو الوسط: كاسيميرو – مودريتش – سيبايوس الهجوم: جاريث بيل – فينسيوس – بنزيمة

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