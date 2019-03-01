كما انتفض مواطنو امتداد ناصر نهار اليوم عقب صلاة الجمعة استجابة لدعوة قوى اعلان الحرية والتغيير بالخروج في تظاهرات عقب صلاة الجمعة، حيث رفع المتعظاهرين لافتات بشعارات الثورة حرية سلام وعداله والثورة خيار الشعب وشعارات اخرى تطالب بإسقاط النظام
مواطنو كرمة البلد بالولاية الشمالية يخرجون في تظاهرات الجمعة
شهد مدينة كرمة البلد بالولاية الشمالية تظاهرة حاشدة اليوم عقب صلاة الجمعة استجابة لدعوة قوى اعلان الحرية والتغيير بالخروج في تظاهرات عقب صلاة الجمعة.
وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير قد دعت في وقت سابق بالاستمرار في الخروج واعلان رفض حالة الطواريء والمطالبة باسقاط النظام.
حيث هتف المتظاهرين بكرمة البلد بشعارات الثورة حرية سلام وعداله والثورة خيار الشعب وشعارات اخرى تطالب بإسقاط النظام، هشا وتعاملت الاجهزة الامنية مع الثوار بالعنف المفرط متمثلا بالضرب بالهراوات والبمبان.
تظاهرات في مدينة العزازي محلية المناقل بولاية الجزيرة
وكان حضور الريف والقري عبر مدينة العزازي محلية المناقل بولاية الجزيرة حيث انطلقت فيها مظاهرة حاشدة تطالب باسقاط البشير ونظامه ضمن مواكب التحدي التي اعلنت عنها القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير.
تظاهرات في منطقة الكلاكلة القبة في الخرطوم
وفي الخرطوم خرجت تظاهرة ضخمة بالكلاكلة القبة ضمن مواكب التحدي التي اعلنت عنها القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير تطالب برحيل النظام.
وقال شهود عيان إن مواطني الكلاكلة اكدوا سلمية الانتفاضة بالموكب الذي حف بزغاريد النساء وأبواق السيارات التي تصادف مرورها في المكان بجانب صيحات وهتافات الذين اطلوا من فوق شرفات منازلهم.
كانت هذه تفاصيل خبر تظاهرات حاشدة بالخرطوم والولايات متحديا قانون الطوارئ"تقرير سودان نيوز 365" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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