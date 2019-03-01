هلال التبلدي يرفض طلب حيدوب بتحويل مباراة الكأس للنهود

رفض نادي هلال التبلدي طلب ادارة حيدوب النهود بتحويل مباراة الفريقين المقامة غداً السبت ضمن المرحلة الرابعة لكأس السودان لتقام باستاد النهود بدلاً عن استاد الابيض.
وذكر احمد يس رئيس نادي حيدوب انهم كانوا يأملون تحويل المباراة للنهود لكن ادارة هلال التبلدي رفضت الطلب برغم ترحيبهم من قبل الفاتح باني رئيس اللجنة المنظمة بتحويل المباراة للنهود.
وكشف احمد يس أن فريقه يأمل تحقيق المفاجأة أمام هلال التبلدي غداً بالفوز عليه والتأهل على حسابه لدور الثمانية بمسابقة كأس السودان.
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