اللواء المرضي يتسلم مهامه واليا لشمال كردفان

تسلم اللواء الركن المرضي صديق المرضي والي ولاية شمال كردفان المكلف مهام عمله بعد عملية التسليم والتسلم.

وجدد مولانا أحمد محمد هارون والي ولاية شمال كردفان السابق تعهده بأنه سيكون سنداً ودعماً للولاية لمواصلة مشروعات النفير والعمل سوياً من أجل تحقيق تطلعات وآمال مواطني الولاية، ورحب باللواء الركن المرضي الصديق المرضي والي ولاية شمال كردفان لقيادة الولاية في المرحلة القادمة، و تقدم بالشكر للوزراء ومعتمدي المحليات لجهودهم المقدرة والعمل الدؤوب في إسناد مشروع نفير نهضة الولاية و قدم تنويراً عن المتغيرات التي طرأت على الوطن و قرارات رئيس الجمهورية للحفاظ على أمنه و استقراره.



من جانبه أعرب اللواء الركن المرضي الصديق المرضي والي الولاية عن شكره وتقديره لمولانا هارون في التفاني و العمل لخدمة إنسان الولاية وتحقيق التنمية، وتعهد بالمواصلة والاستمرار في مشاريع النهضة ،وأعلن تكليف وزراء ومعتمدي الولاية بمواصلة مهامهم.