قال والي ولاية غرب كردفان المكلف الفريق أمن دكتور دخري الزمان عمر محمد فضل المولى إن العمل أمانة ويحتاج إلى جهد كبير، مشيرا إلى الظروف التي دعت للتكليف، مبينا أن هذه الفترة تحتاج لمضاعفة الجهد لمزيد من الإنجاز، وقال "نحتاج للصدق والأمانة والتجرد والعمل بكفاءة وفاعلية".
وأكد دخري الزمان الوقوف علي مسافة واحدة من كل كيانات الولاية، وأبان أن حكومته جاءت لعمل محدد في فترة محددة، مطالبا بإعلاء قيمة الوطن والعمل لخدمة المواطن ومعالجة مشاكله.
وقال إنه سيعمل على إشاعة روح الحوار مع كل الكيانات ومع من أراد مصلحة الولاية والبلاد بجانب خدمة المواطنين والاهتمام بمعاشهم وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار، ووجه حكومته بأن تكون على قدرالمسؤلية.
وقال إن علاقته ستكون مباشرة مع المواطنين لمعرفة قضاياهم ومعالجتها، مجددا الالتزام بتوجيهات رئاسة الجمهورية و تنفيذها تحقيقا لرغبات المواطنين و تطلعاتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر دكتور دخري الزمان :إن العمل أمانة ويحتاج إلى جهد كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.