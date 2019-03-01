دكتور دخري الزمان :إن العمل أمانة ويحتاج إلى جهد كبير

قال والي ولاية غرب كردفان المكلف الفريق أمن دكتور دخري الزمان عمر محمد فضل المولى إن العمل أمانة ويحتاج إلى جهد كبير، مشيرا إلى الظروف التي دعت للتكليف، مبينا أن هذه الفترة تحتاج لمضاعفة الجهد لمزيد من الإنجاز، وقال "نحتاج للصدق والأمانة والتجرد والعمل بكفاءة وفاعلية".

وأكد دخري الزمان الوقوف علي مسافة واحدة من كل كيانات الولاية، وأبان أن حكومته جاءت لعمل محدد في فترة محددة، مطالبا بإعلاء قيمة الوطن والعمل لخدمة المواطن ومعالجة مشاكله.