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الجيش الجزائري يدمر قنابل ويوقف مهربين ومهاجرين غير شرعيين

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دمر الجيش الجزائري قنبلتين تقليديتي الصنع في محافظة المدية جنوب البلاد.


وأضاف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم ، أن وحدات أخرى من الجيش أوقفت 4 مهربين وحجزت ما كان لديهم من مواد معدة للتهريب في جانت وتمنراست ، كما أوقفت في وهران 37 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

نزل آلاف الأشخاص بعد ظهر اليوم الجمعة إلى نقاط مختلفة في العاصمة الجزائرية، للاحتجاج على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، الذي يحتفل غداً السبت بعيد ميلاده الـ82.

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