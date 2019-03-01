موجز "السودان 365".. أسبوع مشتعل ينتظر أحياء البلاد

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

الشرطة السودانية تفرق تظاهرات في أم درمان

فرقت الشرطة السودانية، تظاهرات محدودة بمنطقة "ودنوباوي"، اليوم الجمعة، في مدينة أم درمان، تطالب برحيل الرئيس عمر البشير من سدة الحكم.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن "الشرطة استخدمت القنابل المسيلة الدموع تجاه حوالي مائة من المتظاهرين عقب خروجهم من صلاة الجمعة بمسجد الإمام عبد الرحمن المهدي في منطقة ودنوباوي بمدينة أم درمان"، وأضاف "هتف المصلون برحيل البشير من رئاسة البلاد".

دعوات لاحتجاجات جديدة في السودان طيلة أيام الأسبوع المقبل

أعلنت “قوى إعلان الحرية والتغيير” السودانية مساء أمس الخميس، إلى الخروج في احتجاجات جديدة، لإسقاط نظام الرئيس السوداني عمر البشير.

وقالت القوى في بيان مشترك نشرته صفحة “تجمع المهنيين السودانيين” بموقع فيسبوك، إننا “نلتقي مرة أخرى في جدول ثورتنا المجيدة التي سطرناها ببسالتنا جميعا، متحدين النظام وترسانته الأمنية ومصممين على إزالته”.

وأشار البيان إلى أن “احتجاجات الجمعة ستخرج من المساجد وميادين الأحياء إلى جانب التظاهرات الليلية والأعمال الدعائية في أحياء العاصمة والأقاليم”، وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع وسم “#موكب1مارس”.

ولفت البيان إلى أن احتجاجات جديدة ستخرج السبت، وستركز على المظاهرات الليلية المشتركة بين الأحياء المتجاورة، والحشد الجماهيري مساء بدار الأمة، منوها إلى أن الاحتجاجات ستستمر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس.

وشددت القوى في بيانها المشترك على أن “كل يوم جديد من الكفاح يقربنا من تحقيق هدفنا المنشود بإسقاط النظام، وتأسيس منظومة ديمقراطية حرة تؤسس لدولة العدالة في وطن يجمعنا معا ويساوي بيننا بمختلف اتجاهاتنا، ويحتفي بتنوعنا بمختلف مشاربنا”، وفق نص البيان.

البشير يثني بتطور العلاقات السودانية الاثيوبية

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أثني رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير علي المستوى المتطور الذي تشهده العلاقات السودانية الاثيوبية.

وأعرب الرئيس البشير لدي لقائه ببيت الضيافة ظهر اليوم نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميك ميكونن ، عن سعادته بانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة ، آملا ان تعمل اللجنة على ازالة كافة العوائق التي تواجه التعاون الاقتصادي بين البلدين .

من جهته أكد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي استعداد بلاده للعمل مع السودان وتعزيز التعاون الاقتصادي بما يحقق مصلحة الشعبين.

وامتدح جهود رئيس الجمهورية لتعزيز العلاقات الثنائية ، ونقل تحيات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي احمد للسيد رئيس الجمهورية ، مؤكداً التزام بلاده بالعمل على ازالة العقبات التي تواجه التكامل الاقتصادي والاجتماعي ، وتفعيل كافة اللجان بين البلدين خصوصا السياسية والاجتماعية الثقافية ولجنة الحدود.

إنطلاق تظاهرات بعدد من مناطق العاصمة الخرطوم

إنطلقت المظاهرات بعدد من أحياء العاصمة الخرطوم عقب صلاة الجمعة اليوم وذلك إستجابة لنداء (تجمع المهنيين) بالتظاهر المستمر.

ومن بين المناطق التي خرج منها المتظاهرين مسجد (ودنوباوي) وشارع واحد بالازهري، وتأتي هذه التظاهرات استجابة لتجمع المهنيين "جسم غير حكومي "والقوي المعارضة ومنظمات المجتمع المدني الي تظاهرات بكل انحاء السودان للمطالبة برحيل البشير ونظامه .

البشير يترك قيادة الحزب صلاحياته في رئاسة حزب المؤتمر لنائبه

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير ترك قيادة حزبه “المؤتمر الوطني” الحاكم في السودان لنائبه احمد هارون، إلى حين قيام المؤتمر العام للحزب باختيار رئيس جديد للحزب.

وجاء في بيان صحفي للحزب الجمعة “أخذ الاجتماع علماً بقرار رئيس الجمهورية بتقويض سلطاته وصلاحياته لنائب رئيس المؤتمر الوطني أحمد محمد هارون، للقيام بمهام رئيس الحزب بالوكالة، إلى حين انعقاد المؤتمر العام للحزب لاختيار قياداته”.

وكان المكتب القيادي للحزب اختار أحمد هارون نائباً لرئيس الحزب قبل أيام بدلاً من فيصل حسن ابراهيم.