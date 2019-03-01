هيئة العلماء: الخروج على أوامر الحاكم فتنة

قالت هيئة علماء السودان إن حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عمر البشير جاءت من اجل مصلحة البلاد وحمايتها من الفوضى، وأكدت فيه على أن طاعة ولى الأمر واجبة ومخالفة أوامره تعنى الفتنة .
وطالب الشيخ محمد احمد الحسن عضو الهيئة في تصريح لـ"للمركز السوداني للخدمات الصحفية" المقرب من السلطات الشعب السوداني باحترام قرار الطوارئ طالما انه صدر من سلطة عليا ممثلة في رئيس الجمهورية ، مؤكداً إن الخروج عن الحاكم سواء بتنظيم مظاهرات أو رفع سلاح مدعاة للفتنة .
ودعا الحسن إلى تضافر الجهود والتمسك بالقيم الدينية واتاحة الفرصة لنظام الحكم الجديد للخروج بالبلاد من ازمتها الحالية .
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