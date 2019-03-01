وزير الحكم الاتحادي يلتقي بوالي النيل الأبيض

التقى الأستاذ حامد ممتاز وزير ديوان الحكم الاتحادي بمكتبة أمس بوالي ولاية النيل الأبيض الفريق ركن أحمد خميس بخيت، وبحث اللقاء مجمل الأوضاع بالولاية من مشاريع تنمية ووضع اجتماعي وتعايش بين مكونات المجتمع والحالة الاقتصادية والمشاريع الزراعية .

وأكد ممتاز على ضرورة مضاعفة الجهد في الاهتمام بمعاش الناس وتوفير السلع الضرورية وتذليل كافة المعوقات والعمل على استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية والمجتمعية والاهتمام بمشاريع زيادة الإنتاج والإنتاجية، ذاكرا أن هذه الولاية زراعية في المقام الأول ولا بد من الاهتمام بتوفير الوقود لموسم الحصاد القادم .

وبحسب وكالة السودان لانباء أشار الوزير إلى الاهتمام بتنظيم حركة لاجئي جنوب السودان باعتبارها ولاية حدودية بالإضافة إلى تنظيم حركة المعابر النهرية وتكملة رصف الطرق الرابطة الولاية ببقية أنحاء السودان .

من جانبه أشار والي ولاية النيل الأبيض لمناقشة بعض الترتيبات الإدارية وتحريك مشاريع التنمية المتوقفة وأنهم أجمعوا على قيام ملتقى جامع لكل مكونات وأطياف الولاية وضرورة التعاون فيما بينهم لاجتياز هذه المرحلة القادمة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .