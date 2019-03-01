مواطنون بالجزيرة : الطوارئ لصون هيبة الدولة

أشاد عدد من المواطنين بولاية الجزيرة بقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة بفرض حالة الطوارئ بكافة ولايات السودان.

وأكد المواطنون في استطلاع أجرته وكالة السودان للأنباء صباح اليوم أن الأوضاع في البلاد تتطلب وضع تلك القرارات لصون هيبة الدولة وعدم سقوطها في الهاوية، حيث أكد الدكتور مجاهد عبد الحميد عضو هيئة التدريس بكلية المحاسبة بجامعة السودان المفتوحة أن قرار فرض الطوارئ يصب في مصلحة الاقتصاد السوداني ومنع التهريب إلى خارج البلاد، مشيرا للتحسن الذي سيحدث للوضع الاقتصادي ، وقال إن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن تعتبر من أقوى أسباب تحقيق الأمن والاستقرار.

من جانبه قال الأستاذ علي أحمد أبو كنان المدير العام السابق لوزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة إن حل الحكومات وإعلان حالة الطوارئ فيه خير للبلاد، وأشار إلى التفلتات الأمنية التي أحدثها ضعاف النفوس في الفترة الأخيرة، وأضاف أن الوقت الراهن يتطلب الحزم وحفظ هيبة البلاد، واعتبر أن تعيين الولاة من العسكريين جاء في وقته، ودعا المواطنين للوقوف جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي حتى تتخطى البلاد الضائقة الاقتصادية الراهنة.

وأوضح الأستاذ حاتم عبد المحمود (مزارع) أن قرارات رئيس الجمهورية جاءت في مصلحة المواطن، وأردف أن قانون الطوارئ يمنع الاعتداء على المواطن، مشيرا لارتياح مواطن الولاية لهذه القرارات على حسب قوله.

وبحسب وكالة السودان للانباء اعتبر الدكتور عبد الرحمن عيسى (أعمال حرة) أن الحوار هو المخرج ودلف إلى أن قانون الطوارئ يمنع تهريب السلع الأساسية خارج البلاد، ووصف قرارات رئيس الجمهورية بالحكيمة ، وزاد أن قرار الطوارئ يخدم الاقتصاد حيث يضيق الخناق على الذين يعبثون بأمن الوطن ويعالج المعضلات الحالية.

ولفت الأستاذ الفاتح مختار مدير إدارة محو الأمية بالولاية للأثر الإيجابي لفرض الطوارئ على الاقتصاد ودعم الخزينة العامة بعد محاربة كل من يشوه الخارطة الاقتصادية إضافة لبسط الأمن في ربوع البلاد ويسهل حركة تنقل المواطنين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .