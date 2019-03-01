رئيس أركان القوى الجوية السودانية: القوات الرواندية بالسودان عكست صورة طيبة عن رواندا

أشاد سعادة اللواء الركن ألبرت موراسيوا وزير الدفاع الرواندي بمشاركة السودان في قمة رؤساء أركان القوى الجوية الأفارقة المنعقدة بالعاصمة الرواندية كيغالي جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بسعادة الفريق طيار ركن صلاح عبدالخالق رئيس أركان القوى الجوية بحضور سعادة سفير السودان بكيغالي الفريق عبدالله حسن عيسى والملحق العسكري العقيد الركن حيدر محمد أحمد، وامتدح السيد وزير الدفاع الرواندي تطور العلاقات السودانية الرواندية مشيراً لمشاركة القوات الرواندية بالسودان مثمناً في ذات الوقت جهود السودان في إقامة ملحقية عسكرية سودانية برواندا مما سيدفع بالتعاون المشترك لمستوى طموح قيادتي البلدين.

من جانبه أكد سعادة الفريق الركن طيار صلاح عبدالخالق على تقدير السودان لمشاركة القوات الرواندية وعكسها للصورة الطيبة عن رواندا وقواتها كما أكد الفريق عبدالخالق أن مشاركتهم في الملتقى تأتي لتحقيق الرؤية الأفريقية بخلق أجواء آمنة ومفتوحة وزيادة وتيرة التنسيق والتعاون بين القوى الجوية بالقارة.

وثمن سعادته زيارة السيد الرئيس الرواندي بول كيقامي لدى افتتاحه لفعاليات الملتقى لجناح السودان بالمعرض المصاحب والذي تنظمه مجموعة صافات للطيران حيث أشاد فخامته بقدرات السودان في مجال صناعة الطيران.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)