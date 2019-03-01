بالفيديو :تعليق الشيخ عبد الحي يوسف على تعيين الفريق أول ركن ابن عوف نائبا لرئيس الجمهورية وإيلا رئيسا للوزراء

انتشر مقطع تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي للشيخ عبدالحي يوسف وهو يعلق علي تعيين الفريق أول ركن ابن عوف نائبا لرئيس الجمهورية وإيلا رئيسا للوراء.
و قد تحدث فضيلة الشيخ عن منصبي نائب الرئيس ورئيس الوزراء وقال عبدالحي يوسف : ان النائب الجديد لم يسعى الى هذا المنصب ولم يحرص عليه ولم يطلبه إنما كلف بها عن غير طلب منه .
وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فقد قال الشيخ عبدالحي يوسف عن رئيس الوزراء فقد شغل من قبل مناصب وتولي عددا من الولايات وقد شهدت له بالانجاز عزما .
الخرطوم (أخبار الخليج 365) .
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