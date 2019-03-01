ريال مدريد يرصد 40 مليون إسترليني للتعاقد مع خليفة "سولاري"

قالت تقارير صحفية، أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي خائف من احتمالية رحيل مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو لتدريب نادي ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.
وقالت صحيفة THE SUN الإنجليزية أن ريال مدريد على استعداد لدفع فوق الـ40 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع بوتشيتينيو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتولي المهمة الفنية للفريق خلفا لـ"سولاري" المدير الفني الحالي للفريق.
وعلى الرغم من توقيع بوتشيتينيو عقدًا يسمح له بتدريب توتنهام حتى صيف عام 2023، لكن المدرب الأرجنتيني لن يُمانع الرحيل وتدريب نادي ريال مدريد خلال صيف 2019.
رُشح بوتشيتينيو لتدريب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن العمل الجيد والذي يقوم به المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، يجعل بوتشيتينيو بعيدًا عن مان يونايتد.
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