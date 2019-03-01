مانشستر يونايتد يقترب من ثلاثي الدوري الإيطالي

يفكر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع الثنائي السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي والسلوفاكي ميلان سكرينيار مدافع نادي إنتر ميلان الإيطالي. وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن مانشستر يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير يفكر في ضم الثنائي كوليبالي وسكرينيار في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ويفكر اليونايتد كذلك في ضم اللاعب الإنجليزي أرون وان بيساكا مدافع كريستال بالاس الإنجليزي وضم الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب نادي برشلونة الإسباني. وقرر سولشاير بعد نهاية الموسم الجاري، التركيز على تعزيز الصفوف الدفاعية لليونايتد للمنافسة على البطولات في الموسم المقبل.

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