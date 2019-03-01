"الماراكانا" يخلد إنجازات رونالدينيو بمعرض استثنائي

احتفى النجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو، بتكريمه في ملعب "ماراكانا" العريق بريو دي جانيرو الذي افتتح معرضًا مخصصًا لنجم "السيليساو" السابق، يستعرض أفضل اللحظات في مسيرته.
ويحتوي المعرض الذي افتتح أمس الخميس، على أغراض شخصية مثل صور وحذاء وقميص لبرشلونة، في تذكرة للفترة التي قضاها رونالدينيو بصفوف الفريق الكتالوني والتي تعد من أنجح اللحظات في مشواره.
كما يضم المعرض أيضًا آثار قدمي رونالدينيو، ومجموعة من لوحات بريشة الفنان كاماليو يستعرض فيها مراحل مختلفة من حياة رونالدينيو مثل طفولته ومشواره مع جريميو وباريس سان جيرمان وبرشلونة والمنتخب البرازيلي، فضلا عن مجموعة من الحركات التي اشتهر بها.
وكان رونالدينيو، بطل العالم مع البرازيل في 2002، قد ترك في يناير الماضي، بصمات قدميه في قاعة المشاهير بملعب "ماراكانا" لتنضم لبصمات نجوم مثل بيليه.
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