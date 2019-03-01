من هو خليفة "البشير" في حزب المؤتمر الوطني؟ (بروفايل)

قرر الرئيس السوداني، عمر البشير، تفويض صلاحياته برئاسة حزب المؤتمر الوطني إلى أحمد هارون، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الحزب للشؤون الحزبية والتنظيمية.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية أن هارون "أعلن تفهمه للضرورات الوطنية ولمقتضيات قرار رئيس الجمهورية التي تطلبت تفويض صلاحياته وسلطاته الواردة في النظام الاساسي لنائبة مولانا احمد هارون، مؤكدا دعمه للمبادرة الوطنية التي اعلنها رئيس الجمهورية مساء الجمعة 22-02-2019م بالقصر الجمهوري".

وأضاف تقرير الوكالة ان "المجلس القيادي قرر أن يكون الحزب في حالة انعقاد دائم تحت رئاسته الجديدة لموائمة اوضاعه الداخلية بما يتواكب وظروف المرحلة الجديدة، كما تقدم الاجتماع بالشكر والتقدير لكل المسئولين الذي اطلعوا بالأعباء الحزبية والتنفيذية في الفترة الماضية سواء على مستوى الدولة او الحزب".

ونقلت الوكالة السودانية إعلان هارون "أن الحزب سيعمل على صياغة رؤيته للمرحلة الجديدة بما يحقق هدف مبادرة السيد الرئيس في الحفاظ علي امن واستقرار الوطن ودعم عملية التحول الوطني الكبرى بما يحقق هدف التوافق والوفاق الوطني مع كل القوى السياسية".

و أحمد هارون من مواليد ستينات القرن الماضي بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بوسط السودان لأب فقيه، وينتمي لقبيلة عربية من شمال كردفان.

درس أحمد هارون القانون بجامعة القاهرة في مصر وتخرج العام 1987 إذ عاد إلى السودان ليعمل في السلك القضائي قاضياً لفترة قبل أن يتم اختياره ليعمل وزيراً للشئون الاجتماعية في ولاية جنوب كردفان في التسي. ينتمي أحمد هارون إلى قبيلة أبوسنون الصليحاب وهي قبيلة عربية جعلية وهو من أحفاد ألإمام محمد عبد الكريم بن جامع الجعلي المؤسس للملكة العباسية من شمال كردفان حتى تشاد.

قرر الرئيس السوداني عمر البشير تعيين أحمد هارون وزير دولة بوزارة الداخلية في العام 2003 بعد اشتداد أوار التمرد في إقليم دارفور.

أعفي هارون من منصبه بوزارة الداخلية وتحول إلى منصب وزير الدولة بوزارة الشئون الإنسانية في سبتمبر 2005 في حكومة الوحدة الوطنية التي شكلت بموجب اتفاق السلام في جنوب البلاد. وقد تلقى هارون تعليمه الابتدائي والمتوسط بمدرسة الأبيض الأهلية ثم الثانوي بمدرسة خور طقت الثانوية حيث برزت أثناء الدراسة الثانوية شخصيته القوية كواحد من القيادات الطلابية الأمر، الذي أهله لتولي رئاسة الداخلية وفي أثناء دراسته الثانوية التحق بتنظيم الاتجاه الإسلامي وأستمر في العمل التنظيمي عند التحاقه للدراسة بمصر حيث درس في كلية الحقوق جامعة القاهرة وفي هذه الفترة برز أحمد هارون ككادر خطابي مفوَه وقائد طلابي حيث تولى رئاسة اتحاد الطلاب السودانيين - فرع القاهرة في العام 1988م.

وفي عام 2013 تم تعيينه واليا لولاية شمال كردفان، وظل في هذا المنصب حتى الأسبوع الماضي، وانتخب حزب المؤتمر الوطني هارون نائبا لرئيسه هذا الأسبوع قبل أن تنقل له سلطات الرئيس.

وجاء قرار نقل السلطات لهارون بعد أسبوع من الاجراءات المتتالية التي تهدف للتصدي لموجة الاحتجاجات غير المسبوقة التي تمثل تهديدا لحكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود، من بينها إقالة حكام 18 ولاية واستبدالهم بمسؤوليين عسكريين وأمنيين.