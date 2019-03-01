التفاصيل الكاملة في قضية الرجل قتل زوجته ودفنها داخل منزله….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف رجل تفاصيل مثيرة حول مقتل زوجة شقيقه ودفن جثتها داخل منزله بمدينة وادي حلفا شمال السودان، وقال الرجل وهو شقيق المتهم عند مثوله أمس، أمام القاضي “معتز محمد صالح” بمحكمة بحري وسط، إنه كان موجوداً بالخرطوم، بغرض العلاج، وبعد مضي شهرين حضر شقيقه الـ”متهم”، بيد أنه لم يحضر معه زوجته، عندها توجه بسؤال شقيقه عن زوجته، ورد عليه المتهم بأن زوجته ذهبت إلى أقربائها بمنطقة نيالا، وأضاف أنه بعد ذلك جاءت شقيقته وزوجها وأخبراه بأن المتهم قتل زوجته، الأمر الذي دفعه للتوجه إلى دائرة التحقيقات الجنائية وإخطار السلطات، ومن ثم تم القبض على الجاني، وبسماع المحكمة لأقوال شقيق المتهم، حددت جلسة لاحقاً لعرض فيديو تمثيل الجريمة.

وتشير تفاصيل الدعوى الجنائية إلى أن نقاشاً دار بين الرجل وزوجته بعد حضوره إلى المنزل حاملاً لحماً فيما كانت القتيلة تشاهد التلفاز، وبدأ في تقطيع اللحم ونادى على زوجته وطلب منها تنظيف الثوم لطبخ الطعام، بيد أن الزوجة لم تلبِ طلبه، وعند مرور القتيلة بالقرب من زوجها ضربها بالكوريك على رأسها وصدرها، وقضت الضحية يومها بشكل طبيعي، وبعد منتصف الليل شاهدها زوجها ملقية على الأرض بفناء المنزل وقد فارقت الحياة، فدفنها بالمنزل، وتوجه إلى الخرطوم وأخبر أهله بأن زوجته سرقت أمواله من المنزل وغادرت دون علمه إلى إحدى الولايات بغرب السودان، إلا أن أحد أفراد المنزل انتابه الشك حول ذلك، فاتصل بأهل المجني عليها بالمنطقة التي ذكرها المتهم، وعلموا أنها لم تذهب إلى المنطقة، وتوفرت معلومة لأفراد المباحث بدائرة التحقيقات الجنائية ببحري، بالجريمة وتم القبض على الجاني وأخضع للتحقيقات، وسجل اعترافاً قضائياً بالقتل، تم نبش الجثمان وحدد الطبيب الشرعي مكان الإصابة بالجمجمة والصدر، ودون ذلك في التقرير وأخذ عينة من الجثمان لفحص الحمض النووي لمقارنته مع أسرة القتيلة وإرسال بعض العينات إلى المعامل الجنائية.