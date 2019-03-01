تحالف احزاب شرق السودان يؤيدقرارات رئيس الجمهورية

أعلن تحالف احزاب وحركات شرق السودان دعمه ومساندته للسيد رئيس الجمهورية في كل القرارات والمراسيم التاريخية التي اعلنها مؤخرا، واكد التحالف في بيان اصدره اليوم موقفه الثابت الداعم لقرارات رئيس الجمهورية مشيرا الي خطاب الرئيس البشير الذي اكد فيه الاهتمام بقضايا الشباب ودوره الطليعي في مستقبل الامة ومحاربة الفساد.

واوضح التحالف بحسب (سونا) ان حالة الطوارئ التي اعلنها رئيس الجمهورية الهدف منها استقرارالوطن وسلامة المواطنين وانها حالة استثنائية إقتضتها ضرورة ملحة وهي مسنودة بالدستور . وحيا التحالف الذين تم تكليفهم من قبل رئيس الجمهورية مشيدا بجهدهم في خدمة الوطن ودعا الي ضرورة المضي قدما في محاربة الفساد مؤكدا اهمية فتح الحوارالشامل مع الشباب دون اقصاء باعتبارهم امل الامة وصناع المستقبل داعيا حاملي السلاح للاحتكام لصوت العقل والانخراط في مسيرة البناء والاعمار .

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .