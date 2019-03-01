والي سنار: استدامة الاستقرار الأمني ضامن أساسي للتنمية

التاريخ: 01-مارس-2019 فى : أخبار 52 مشاهدة أكد والي سنار الفريق ركن عيسى ادريس بابكر أن أولويات العمل في المرحلة القادمة هو استدامة الاستقرار الأمني كضامن أساسي للتنمية، مشيراً لاستكمال مشاريع التنمية والنهوض بالولاية، وقال بابكر حسب صحيفة السوداني عقب استلام مهامه الجديدة أن ولاية سنار تمتاز بموارد كبيرة وغنية، داعياً لتضافر الجهود لاستكمال المشروعات التي يجري تنفيذها بالولاية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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