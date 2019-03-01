دعوات لاحتجاجات جديدة في السودان طيلة أيام الأسبوع المقبل

أعلنت “قوى إعلان الحرية والتغيير” السودانية مساء أمس الخميس، إلى الخروج في احتجاجات جديدة، لإسقاط نظام الرئيس السوداني عمر البشير.

وقالت القوى في بيان مشترك نشرته صفحة “تجمع المهنيين السودانيين” بموقع فيسبوك، إننا “نلتقي مرة أخرى في جدول ثورتنا المجيدة التي سطرناها ببسالتنا جميعا، متحدين النظام وترسانته الأمنية ومصممين على إزالته”.

وأشار البيان إلى أن “احتجاجات الجمعة ستخرج من المساجد وميادين الأحياء إلى جانب التظاهرات الليلية والأعمال الدعائية في أحياء العاصمة والأقاليم”، وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع وسم “#موكب1مارس”.

ولفت البيان إلى أن احتجاجات جديدة ستخرج السبت، وستركز على المظاهرات الليلية المشتركة بين الأحياء المتجاورة، والحشد الجماهيري مساء بدار الأمة، منوها إلى أن الاحتجاجات ستستمر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس.

وشددت القوى في بيانها المشترك على أن “كل يوم جديد من الكفاح يقربنا من تحقيق هدفنا المنشود بإسقاط النظام، وتأسيس منظومة ديمقراطية حرة تؤسس لدولة العدالة في وطن يجمعنا معا ويساوي بيننا بمختلف اتجاهاتنا، ويحتفي بتنوعنا بمختلف مشاربنا”، وفق نص البيان.